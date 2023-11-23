Ірина Сопонару показалася з м'язистим нареченим-іноземцем на яхті та розповіла, як вони познайомилися

Зірка "Жіночого Кварталу" і тренерка спецсезону "Ліга Сміху. Волонтерський десант 2" Ірина Сопонару подлилася романтичним фото зі своїм нареченим, британцем Рісом.

На сторінці в Instagram Сопонару розмістила знімок, зроблений на Polaroid, який вона тримає на тлі Південного мосту в Києві. На фото Ірина з коханим зазнімковані під час відпочинку на яхті. Коли саме і де була зроблена ця фотографія, Сопонару не уточнила.

Ірина Сопонару з нареченим / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Проте поділилася з шанувальниками історією знайомства з нареченим:

"З Рісом ми познайомилися в травні 2021. Історія знайомства досить тривіальна. Ми побачили одне одного в популярному, на той момент, закладі. Він до мене підійшов познайомитися, трошки поговорили, обмінялись Instagram і…..заручились. Жартую. Між цими подіями ще було багато побачень, подорожей, поцілунків, вечірок…..а потім війна. Виїзд з країни, життя на автоматі, злість, депресія, страх, біль і багато сліз. Після повернення додому ми поступово відновлювались, намагалися жити, радіти, мріяти, вірити, боротися. Відчуття величезної гордості бути українкою та підтримка коханого", - розповіла акторка.

Ірина Сопонару з нареченим Рісом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

А за півтора роки після знайомства Ріс освідчився Ірині і вона погодилася стати його дружиною.

Ірина Сопонару з нареченим Рісом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Нагадаємо, раніше Ірина Сопонару розповідала, де вони з коханим планують одружитися – у нього на батьківщині у Великій Британії, чи в Україні.

Читайте також: