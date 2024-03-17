Ірина Сопонару показалася з мамою та розповіла, як вона з батьками проводить час

Артистка приїхала до рідного міста з виставою.
Зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару приїхала до Чернівців та показалася з мамою Тамарою.
Так, акторка приїхала до рідного міста разом зі своїми зірковими колегами в рамках гастрольного туру з виставою "Наші Кайдаші". І у своєму фотоблогу показала, як незадовго до вистави прямує до Чернівецької обласної філармонії, де мала б відбуватися подія. Тим часом за кермом авто у цей час поруч сиділа її мама Тамара. Також Ірина поділилася своїми хвилюваннями перед виходом на сцену у присутності рідних. І додала, що на виставу завітає не лише її мама, але й тато.
"Я в Чернівцях. Ця чарівна пані везе мене до філармонії, де в нас сьогодні вистава "Наші Кайдаші". Я з нетерпінням чекаю, для мене це велика честь. Дуже хвилююся грати в своєму рідному місті. Я відчуваю відповідальність. Але у мене є чудова група підтримки. Матуся, татусь будуть ввечері. Сьогодні у нас час для сім'ї", - розповіла артистка.
Нагадаємо, раніше Ірина Сопонару зізнавалася, що ця вистава містить доволі пікантні сцени, у яких вона цілується з іншим актором. Тому зірка відповіла, як її наречений-іноземець реагує на це та чи запрошувала вона його до глядацької зали.
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