Ірина Сопонару показалася з нареченим-іноземцем у теплій країні й здивувала своїми правилами раціону

Українська гумористка, зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару показалася з нареченим-іноземцем Рісом і поділилася подробицями свого харчування.

Вочевидь, пара після зимових свят з родиною у Великій Британії, вирушила на спільний відпочинок до теплої країни. Втім, акторка не зізнається, куди саме. Вона лише показала фото з коханим у своєму Instagram.

Ірина Сопонару з нареченим Рісом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Сопонару зізналася, що сумує за своїми шанувальниками. Тому вирішила потішити їх секретами свого здорового харчування. Зокрема, 37-річна знаменитість зізналася, що протягом 17 років не вживає м'яса і нічим не заміняє його:

"Їм все, окрім м’яса. Не бачу необхідності "замінювати". Дефіцитів не маю, тому якось спеціально не замінюю. Їм дуже інтуїтивно", - поділилася Ірина.

Ірина Сопонару розповіла про своє харчування / Фото: instagram.com/irinasoponaru

До того ж з 25 років гумористка прибрала зі свого раціону будь-які газовані напої, окрім просеко, адже "це погано для шкіри та зубів".

За словами Ірини, вона має "класну конституцію тіла, але багато над ним працює". Окрім того, зірка поділилася, що відчуває різкі зміни настрою в період ПМС й полюбляє солодке.

Нагадаємо, нещодавно зірка "Кварталу" Ірина Сопонару розповіла про сімейний бюджет з нареченим Рісом і чесно відповіла, на що він дає їй кошти.

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