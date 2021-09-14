Ірина Сопонару повністю оголилася та нарвалася на критику

Ірина Сопонару повністю оголилася та нарвалася на критику

Деякі фоловери не оцінили фото акторки.

Відома українська акторка, зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару приголомшила фанів гарячим контентом.

Так, гумористка влаштувала пікантний фотосет та повністю оголилася. На світлині, якою знаменитість поділилася у своєму Instagram, Ірина млосно позувала сидячи на декорації та прикриваючи інтимні місця.

instagram.com/irinasoponaru

Деякі фоловери акторки не оцінили еротичний знімок Сопонару та розкритикували її у коментарях.

А я думав, що #irinasoponaru та єдина, яка не оголиться...

Соромно повинно бути, а не розкішно

І навіщо?

Це що? Вже більше показати нічого?

У відповідь Ірина написала, що їй не соромно за відверті фото, а навпаки – вважає, що це красиво: "А ви лікуйте голову, раз вам соромно за чужі фотокартки".

Втім, чимало користувачів запевнили, що світлина красива та не вульгарна. Також фани потішили кумирку компліментами.

Неймовірно сексуальна

На заставку в телефоні поставлю

Сміливо і дуже сексуально

Вогонь просто

Нагадаємо, Ірина Сопонару розповіла про свого нового бойфренда. Новим обранцем артистки став також великобританець.

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