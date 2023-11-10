Ірина Сопонару повністю оголилася в серіалі "Волонтери" після того, як збільшила груди

Акторка "Жіночого Кварталу" і тренерка"Ліги Сміху. Волонтерський десант 2" Ірина Сопонару знялася в новому серіалі "Волонтери" на телеканалі ТЕТ.

У багатосерійній комедії вона зіграла дружину Ігоря Ласточкіна, яка допомагає йому з волонтерськими ініціативами. В одній з серій героїня Ірини разом з подругами влаштувала фотосесію в стилі ню, щоб зібрати на дрон для підрозділу екскоханого, який служить в аеророзвідці ЗСУ.

Ірина Сопонару чесно зізналася, що саме ця сцена була для неї найбільш стресовою за весь період знімань серіалу "Волонтери". Гумористка хоч і розкута в житті, але знімати бюстгальтер перед усією знімальною групою все ж соромилася.

"Ми знімалися голі. Ми гумористки, а не акторки. Для нас зняти ліфчик – це не звичайне діло, це для нас стрес капець! Тому ми з дівчатами добряче стресанули. Але це був прикольний досвід, так би мовити", – поділилася Сопонару.

Кадри з серіалу "Волонтери"

Тоді як серіальна подруга Сопонару, також акторка "Жіночого Кварталу" Олександра Машлятіна, розповіла, що пікантну сцену вона з острахом чекала впродовж усього знімального процесу. З'ясувалося, що гумористка вперше роздягалася в кадрі й позувала на камеру топлес.

Кадри з серіалу "Волонтери"

"Це перший досвід знімань напівоголеною, тому ми з дівчатами дуже соромилися", – зізналася учасниця колективу "Тріо різні".

Нагадаємо, декілька місяців тому Ірина Сопонару зізналася, що зробила пластичну операцію зі збільшення грудей. Артистка пояснила, чому вирішила звернутися до хірурга.

Кадри з серіалу "Волонтери"

"Волонтери" – це новий комедійний серіал на телеканалі ТЕТ про всіх українців, які не на фронті. Про надлюдей, які не втомлюються збирати, донатити, привозити, купувати, відправляти та єднатися задля допомоги і якнайшвидшої перемоги. У серіалі знялися улюблені гумористи й "лігосмішники", які від перших днів повномасштабного вторгнення й до сьогодні не збавляють обертів своїх волонтерських місій. Це Ігор Ласточкін, Кирило Ганін, Станіслав Боклан, Ірина Сопонару, "Тріо різні" та "Ветерани космічних військ". Дивіться прем'єрні серії "Волонтерів" від понеділка по четвер о 19:00 на телеканалі ТЕТ.

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