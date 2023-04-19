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Ірина Сопонару познайомила батьків з коханим-британцем і розповіла про плани на весілля

Ірина Сопонару познайомила батьків з коханим-британцем і розповіла про плани на весілля

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
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1122
Час на прочитання
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Ірина Сопонару познайомила батьків з коханим-британцем і розповіла про плани на весілля

Ірина Сопонару

Закохані не розлучаються ані на хвилину.

Зірка "Жіночого Кварталу" та серіалу "Одного разу під Полтавою" Ірина Сопонару поділилася, що вже встигла познайомити свого коханого, британця Ріса, з батьками.

У програмі ЖВЛ Сопонару розповіла, що зараз її коханий, з яким вона познайомилася в Києві, активно вивчає українську мову. На момент їхньої першої зустрічі чоловік уже певний час був в Україні. Та, власне, і переїхав до нас, бо хотів жити саме тут:

Ірина Сопонару з бойфрендом / © instagram.com/irinasoponaru
Ірина Сопонару з бойфрендом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

" В нього є така система, дуже нехитра, це називається Duolingo застосунок на телефон. Поки що він не зробив великого прогресу, тому що в нього не було часу. Він дуже багато працює. Я прокидаюсь, він вже працює, я лягаю спати, він ще працює. Але я в нього вірю, в нього є бажання, це найголовніше", - прокоментувала українську бойфренда Ірина.

Ірина Сопонару про знайомство коханого-іноземця з батьками та творчі невдачі

Ірина Сопонару про знайомство коханого-іноземця з батьками та творчі невдачі

Також акторка зізналася, що коли коханий приїжджає в гості до її батьків, вона виступає перекладачкою:

"Я пам'ятаю навіть, коли з Рісом перший раз мої батьки познайомилися, то мені... Переклала, переклала! Щось одне не переклала, все, якось розмова розсипається. Тому відпочивали всі, крім мене, в той вечір, розумієте? Плюс мене ще дуже тішить, Ріс, він не завжди розуміє різницю, коли казати на "ви", коли на "ти". Тому що в англійській мові такого немає" – розповіла Сопонару.

Ірина Сопонару зі своїм бойфрендом / © instagram.com/irinasoponaru
Ірина Сопонару зі своїм бойфрендом / Фото: instagram.com/irinasoponaru
Ірина Сопонару зі своїм бойфрендом / © instagram.com/irinasoponaru
Ірина Сопонару зі своїм бойфрендом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Розповіла Ірина й про плани на весілля. Ірина чесно зізналася, що освідчення від коханого вона ще не отримала. Акторка вже неодноразово натякала коханому, але у цьому питанні чоловік залишається послідовним:

"Він каже, що в нього свій план. І все має йти так, як має йти. Мені теж не хочеться, знаєте, нікого там змушувати. Чи якось цей процес стимулювати. Мені хочеться, щоб це було бажання чоловіка. І мені хочеться, щоб він зробив так, як він це бачить", - пояснила артистка.

Нагадаємо, раніше Ірина Сопонару розповідала, ким працює її коханий, британець Ріс. Також артистка пригадала знайомство з батьками бойфренда.

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Дата публікації
Перегляди
1122
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