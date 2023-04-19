Ірина Сопонару познайомила батьків з коханим-британцем і розповіла про плани на весілля

Зірка "Жіночого Кварталу" та серіалу "Одного разу під Полтавою" Ірина Сопонару поділилася, що вже встигла познайомити свого коханого, британця Ріса, з батьками.

У програмі ЖВЛ Сопонару розповіла, що зараз її коханий, з яким вона познайомилася в Києві, активно вивчає українську мову. На момент їхньої першої зустрічі чоловік уже певний час був в Україні. Та, власне, і переїхав до нас, бо хотів жити саме тут:

Ірина Сопонару з бойфрендом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

" В нього є така система, дуже нехитра, це називається Duolingo застосунок на телефон. Поки що він не зробив великого прогресу, тому що в нього не було часу. Він дуже багато працює. Я прокидаюсь, він вже працює, я лягаю спати, він ще працює. Але я в нього вірю, в нього є бажання, це найголовніше", - прокоментувала українську бойфренда Ірина.

Ірина Сопонару про знайомство коханого-іноземця з батьками та творчі невдачі

Також акторка зізналася, що коли коханий приїжджає в гості до її батьків, вона виступає перекладачкою:

"Я пам'ятаю навіть, коли з Рісом перший раз мої батьки познайомилися, то мені... Переклала, переклала! Щось одне не переклала, все, якось розмова розсипається. Тому відпочивали всі, крім мене, в той вечір, розумієте? Плюс мене ще дуже тішить, Ріс, він не завжди розуміє різницю, коли казати на "ви", коли на "ти". Тому що в англійській мові такого немає" – розповіла Сопонару.

Ірина Сопонару зі своїм бойфрендом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару зі своїм бойфрендом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Розповіла Ірина й про плани на весілля. Ірина чесно зізналася, що освідчення від коханого вона ще не отримала. Акторка вже неодноразово натякала коханому, але у цьому питанні чоловік залишається послідовним:

"Він каже, що в нього свій план. І все має йти так, як має йти. Мені теж не хочеться, знаєте, нікого там змушувати. Чи якось цей процес стимулювати. Мені хочеться, щоб це було бажання чоловіка. І мені хочеться, щоб він зробив так, як він це бачить", - пояснила артистка.

Нагадаємо, раніше Ірина Сопонару розповідала, ким працює її коханий, британець Ріс. Також артистка пригадала знайомство з батьками бойфренда.

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