Ірина Сопонару розповіла, чим займається її наречений-англієць і як він за три місяці вивчив українську

Зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару, яка нещодавно з нареченим-англійцем повернулася до України з Великої Британії, поділилася, чим її коханий Ріс займається.

За словами Сопонару, хоббі її нареченого - фудблогерство. Обранець артистки вже зняв декілька відео про заклади харчування в Україні, які запостив у себе в Instagram.

Ріс планує розвивати це хобі і надалі розповідати іноземцям про те, яка смачна та гарна українська кухня:

"Він не готує вдома, але любить поїсти. Він тому по закладах і ходить і розповідає про заклади, які в Україні. Бо Ріс взагалі дуже такий, проукраїнський в нас мужчина. Він хоче розповідати, що, незважаючи на війну, тут є життя, є класні заклади, в які він любить ходити", - поділилася Ірина Сопонару у YouTube-проєкті "Вихідний 2.0".

Ірина Сопонару з нареченим / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Разом з тим зірка "Жіночого Кварталу" поділилася, як її коханий зумів вивчити українську мову за три місяці. Виявляється, у цьому йому допоміг спеціальний застосунок, бо, як зазначила сама Сопонару, з неї вчитель поганий:

"В нього дуже хороша українська. Він вчив десь три-чотири місяці. Він за Duolingo вчив, щось у мене запитував. Ми вдома переважно англійською, але зараз вже трошечки українською теж спілкуємося. Ну як ми англійською спілкуємося. Те, що я не знаю англійською, я йому говорю українською", - прокоментувала Сопонару.

Ірина Сопонару з нареченим / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Нагадаємо, декілька місяців Ірина Сопонару провела на батьківщині свого нареченого Ріса у Лондоні, Велика Британія. Новорічні свята закохані теж зустріли там. Раніше Сопонару показала, як минув її відпочинок, а також розповіла про різницю менталітетів.

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