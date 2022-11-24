Ірина Сопонару розповіла про майбутнє весілля з бойфрендом-британцем та про материнство

Українська акторка, учасниця "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару понад півтора року перебуває у стосунках з британцем, на ім'я Ріс.

У програмі ЖВЛ знаменитість зізналась, що спочатку хвилювалася починати зустрічатися з бойфрендом, адже звикла бути сама. Утім, їхні стосунки почали стрімко розвиватися, тому Ірина даремно переймалася.

"Мені не було складно. Я вже якоїсь миті навіть хвилювалася, тому що я довго була сама після останніх своїх взаємин. І я вже така: "Мені навіть буде складно з кимось, тому я звикла бути одна", - поділилася Сопонару.

Ірина Сопонару з бойфрендом-британцем / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ірина вже й встигла познайомитися з батьками Ріса. Як зізналась акторка, їхня зустріч минула чудово.

"Не було у мене якогось хвилювання навіть, типу: "Ой, а якщо я їм не сподобаюся?". Ну чому я їм маю не сподобатися, я жінка, яка дуже кохає їхнього сина", - зазначила Ірина.

Розповіла знаменитість, що вже й готова до весілля. Утім, це відбудеться після перемоги України в цій жахливій війні.

"Я дуже довго не була готова до весілля, от зараз воно й прийшло. Мені хочеться, щоб це було свято у повному розумінні цього слова, щоб всі раділи і святкували. Не так, щоб: "Дай Бог, щоб сирени не було", - зазначила Ірина.

Ірина Сопонару та Ріс / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Знаменитість також поділилася, що вже серйозно задумується про материнство.

"Я ніколи не казала, що я чайлдфрі. Я просто не була готова народжувати самостійно. Тепер я розумію, що я готова. Але я дуже боюся народжувати їх у цей світ через те, що зараз відбувається", - розповіла акторка.

Ірина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Зірка також додала, що нічого не має проти того, аби усиновити дитину, яка позбавлена батьківського піклування. Ірина поки з бойфрендом це не обговорювала, але акторка переконана, що Ріс не буде перечити.

"Я колись говорила про те, що я не проти усиновлення. Я цієї думки не відкидаю, що можливо це станеться. Але зараз мені просто банально страшно. Він (бойфренд – ред.) готовий до діалогу, але цю розмову я поставила на паузу, тому що це неможливо реалізувати. Коли настане час, я до цієї розмови повернуся", - зазначила Ірина.

Ірина Сопонару відверто про повернення в Україну, життя з коханим британцем та плани щодо заміжжя

Читайте також: