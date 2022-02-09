Ірина Сопонару розповіла про різницю у віці з коханим та відповіла, чи живуть вони разом

Ірина Сопонару розповіла про різницю у віці з коханим та відповіла, чи живуть вони разом

Артистка зізналась, що її бойфренд молодший за неї.

Українська акторка, учасниця "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару восени розповіла, що почала зустрічатися з великобританцем, на ім’я Ріс.

Як зізнається артистка, вони познайомилися в одному з київських нічних клубів, і між ними зав’язалась розмова. І Ріс їй дуже сподобався.

Ірина Сопонару з бойфрендом-британцем / instagram.com/irinasoponaru

"Я прийшла з подругами, я була без макіяжу, в окулярах, в якійсь майці, джинсах, кедах. Якби я була гарно одягненою, то навряд чи б до мене підійшли знайомитися", - розповіла Ірина на YouTube-каналі "ОЛИЦКАЯ".

До слова, через якийсь час закохані почали жити разом та їздити відпочивати. Ірина говорить, що вона вперше в житті живе з чоловіком.

"Я вперше живу з чоловіком. Я ніколи в житті не жила з чоловіком раніше. Це мій перший досвід", - поділилася щаслива Ірина.

Ірина Сопонару з бойфрендом / instagram.com/irinasoponaru

До речі, виявляється, коханий 35-річної артистки молодший за неї на три роки. Він тривалий час живе в Києві та знає російську мову. Ірина ж, своєю чергою, вже навчила говорити бойфренда декілька слів українською.

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