Ірина Сопонару розповіла про сімейний бюджет з нареченим-британцем і зізналася, на що він дає кошти

Зірка "Жіночого Кварталу", українська акторка Ірина Сопонару поділилася зі своїми шанувальниками, як вона з нареченим-іноземцем Рісом ділить спільний бюджет.

Так, знаменитість розповіла, що вони не знають про доходи одне одного. Втім, у разі чого вона не збирається їх приховувати.

"Я не знаю скільки він заробляє. І він, до речі, не знає. Але якщо б запитав, то я б сказала", - поділилася Ірина в інтерв'ю Євгену Фешаку.

Також Сопонару зазначила, що у них немає чітких правил розподілу коштів у спільному бюджеті. Зірка додала, що їй не треба чекати на чоловіка, щоб він оплатив їй якісь необхідні речі. Однак, все ж Ріс забезпечує їхній відпочинок і платить за оренду квартири у Києві.

Ірина Сопонару з нареченим / Фото: instagram.com/irinasoponaru

"Ми живемо у моїй квартирі. Він мені платить оренду. Ми так сильно не замислюємося з цього приводу. Якщо я проходжу повз магазину і мені треба щось купити, то я не буду чекати чоловіка. Якщо ми вдвох, то звичайно він за все платить. Відпустка відбувається за рахунок чоловіка", - додала акторка.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Сопонару поділилася новими подробицями підготовки до весілля з Рісом. Зокрема, зірка вже назвала приблизну кількість гостей і зазначила, чи обрали вони локацію у Києві для проведення свята.

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