Ірина Сопонару розповіла про свого нового бойфренда: "Він теж іноземець"

Ірина Сопонару розповіла про свого нового бойфренда: "Він теж іноземець"

Новим обранцем артистки став великобританець.

Українська акторка, учасниця проєкту "Жіночий Квартал" Ірина Сопонару, яка рік тому розійшлася зі своїм бойфрендом, довго не сумувала на самоті.

Схоже, артистка полюбляє лише іноземців. Адже новий обранець зірки, так само як і попередній, з Великої Британії. Проте, як знаменитість повідомила "Світському життю", її новий бойфренд живе в Києві.

"Ми познайомилися в Києві на вечірці. Він у мене музичний промоутер. Він живе в Україні і поки що не збирається повертатися", - відверто розповіла Ірина.

До речі, незабаром акторка святкуватиме свій ювілей. Їй виповниться 35 років. Вона зізналася, що дуже хоче влаштувати гучну вечірку, адже раніше вона майже не святкувала свій день народження. Ірина зазвичай проводила цей день з колишнім. Тому цього року вона планує змінити це.

Нагадаємо, Ірина Сопонару зустрічалася з ексом протягом п’яти років. Однак, пара не змогла зберегти свої стосунки на відстані.

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