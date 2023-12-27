Ірина Сопонару розповіла, як готувалася до весілля у Великій Британії і показала батьків нареченого

Зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару цьогоріч Різдво відсвяткувала у Великій Британії.

До Лондона артистка вирушила разом зі своїм нареченим, британцем Рісом. Сопонару вперше показала батьків свого майбутнього чоловіка. На сторінці в Instagramзірка поділилася теплими світлинами у родинному колі. Це вже її друге Різдво у Лондоні.

У програмі ЖВЛ Сопонару розповіла, що відеоколу між своєю та родиною Кріса не робила, вже всіх планує особисто познайомити на весіллі, до якого тільки готуються. Акторка розповіла, як минуло її Різдво:

"Ми зустрілися з родиною, було дуже весело. З татом Ріса і його сім'єю ми мали Christmas lunch. Ми пограли в бінго. Я вперше в житті грала в бінго, виграла 20 фунтів. Дуже щаслива, бо я ніколи нічого не виграю і тепер думаю куди краще інвестувати свої статки. За день до Різдва ми приїхали до сестри коханого, там була його мама, його сестра, в неї маленька дитина, чоловік, ми з малим побачились. Зранку ми обмінялися подарунками, потім в нас був ланч, потім ми приїхали до моєї сестри і вже в нас тут був Christmas dinner. Вже такий, більш український традиційний, різдвяна вечеря", - розповіла Сопонару.

Ірина Сопонару з рідними свого нареченого / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ірина поділилася, що у Лондоні в них багато друзів та рідних, тож зустрічі займають багато часу. Втім, акторка встигла зробити чимало особистих справ. Сопонару нарешті придбала весільні туфлі і сходила до свого улюбленого косметолога у Лондоні.

"Я дуже плекала надію в грудні закрити питання з сукнею, туфлями, якісь такі організаційні питання. Дещо ми вирішили, ми забукали ресторан, ведучого. Але суто вже свої дівчачі справи я не встигла зробити, адже ми поїхали наступного дня, коли я закінчила роботу. Тому я тут сходила в магазин і я собі придбала космічно чарівні туфлі на весілля. Я в них буду почуватися справжньою англійською принцесою", - поділилася Сопонару.

Ірина Сопонару показала, як готується до весілля / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Повертатися до Києва Ірина не поспішає. На роботу їй аж у лютому, тож до цього часу акторка збирає враження із лондонських канікул. Заради цього навіть відмовилась від корпоративів цьогоріч:

"Я для себе розставила пріоритети ще минулого року. Раніше я завжди працювала на Новий рік, напевно, з 20 з чимось років. Останні 10 років я точно не святкувала новий рік 31-го, як всі. Тому я вирішила, якщо я 10 років працювала, то наступні 10 років я можу відпочити. З війною оцей час зі сім'єю для мене настільки цінний, що я не хочу навіть втрачати цю можливість провести час з родиною", - прокоментувала артистка.

Ірина Сопонару з нареченим / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Нагадаємо, раніше Ірина Сопонару похизувалася розкішним подарунком на Різдво від нареченого-британця.

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