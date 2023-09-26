Ірина Сопонару розсекретила, коли зіграє весілля з нареченим-британцем

Пара піде під вінець не цього року.

Зірка "Кварталу 95", українська акторка Ірина Сопонару відверто поспілкувалася з прихильниками.

В Instagram-stories фани написали знаменитості чимало запитань. На деякі з них артистка відповіла. Зокрема, Ірина Сопонару відверто зізналась, коли зіграє весілля зі своїм нареченим, британським підприємцем Рісом.

Закохані підуть під вінець не цього року. Пара планує офіційно стати чоловіком та дружиною у травні 2024 року.

"Весілля у травні", - коротко відповіла на запитання прихильників Ірина та додала своє фото, на якому вона постала у білій сукні з квітами.

Ірина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Зазначимо, бойфренд Ірини Сопонару освідчився їй у травні цього року. Чоловік вручив акторці обручку із листівкою, на якій був напис: "Вийдеш за мене заміж?". До заручин пара була у стосунках близько трьох років.

Нагадаємо, нещодавно співачка Олександра Заріцька розсекретила, коли та де планує зіграти весілля зі своїм бойфрендом. Також артистка пригадала знайомство її коханого з батьками. Зокрема, виконавиця відверто зізналась, чи ладнають її рідні люди між собою.

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