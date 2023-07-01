Ірина Сопонару у мереживному спідньому станцювала на камеру: артистку запідозрили у пластиці грудей

Учасниця "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару у цікавий спосіб вирішила підтримати співачку Lida Lee.

Так, на сторінці в Instagram Сопонару запостила відео, у якому танцює в мереживному чорному спідньому під трек Lida Lee "Прокидайся". Ірина продемонструвала фігуру з усіх ракурсів, а також засвітила пружні сідниці та пишний бюст.

Ірина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Останній, до речі, викликав у підписників Сопонару багато запитань. Зокрема, фани підозрюють, що Ірина зробила пластичну операцію та збільшила груди. Мовляв, раніше вони мали трохи менший вигляд: "Оо, груди зробила, розумничка!", "в такому вигляді я тебе ще не бачив", "Ви груди зробили? Вам личить!", "Ну дуже помітно… Всі вже зрозуміли. Вітаю з оновленнями", "Звідки груди з'явились? Їх же ніколи там не було".

Сама Ірина поки здогадки шанувальників не прокоментувала.

Ірина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Нагадаємо, місяць тому Ірина Сопонару поділилася з прихильниками радісною звісткою. Після двох років стосунків бойфренд акторки, британський підприємець Ріс, освідчився їй. Щаслива Сопонару одразу похизувалася чималою обручкою.

Читайте також: