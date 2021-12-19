Ірина Сопонару у сексуальному спідньому показала фігуру та відповіла, чому не їсть м'яса

Ірина Сопонару у сексуальному спідньому показала фігуру та відповіла, чому не їсть м'яса

Зірка неабияк розбурхала уяву шанувальників.

Українська акторка, учасниця "Жіночого Кварталу", Ірина Сопонару має дуже струнку та худорляву статуру.

Окрім цього, зірка полюбляє хизуватися своєю гарною фігурою. До слова, акторка у сторіз на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото, на якому позує перед камерою у сексуальному спідньому. Артистка неабияк розбурхала уяву своїх шанувальників.

Так, у Ірини стрункі стегна, плоский животик та тендітні ручки. Свій лук зірка доповнила легким макіяжем. Також акторка обрала такий вираз обличчя, який підкреслив її сексуальність.

Ірина Сопонару у сексуальному спідньому / instagram.com/irinasoponaru

До слова, прихильники поцікавилися, чому знаменитість не їсть м'яса. Ірина не була багатослівною, а дала коротку та чітку відповідь.

"З морально-етичних міркувань", - задовольнила цікавість своїх фанів Ірина.

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