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Ірина Сопонару у сексуальному спідньому показала фігуру та відповіла, чому не їсть м'яса

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Ірина Сопонару у сексуальному спідньому показала фігуру та відповіла, чому не їсть м'яса

Ірина Сопонару в купальнику / instagram.com/irinasoponaru

Зірка неабияк розбурхала уяву шанувальників.

Українська акторка, учасниця "Жіночого Кварталу", Ірина Сопонару має дуже струнку та худорляву статуру.

Окрім цього, зірка полюбляє хизуватися своєю гарною фігурою. До слова, акторка у сторіз на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото, на якому позує перед камерою у сексуальному спідньому. Артистка неабияк розбурхала уяву своїх шанувальників.

Так, у Ірини стрункі стегна, плоский животик та тендітні ручки. Свій лук зірка доповнила легким макіяжем. Також акторка обрала такий вираз обличчя, який підкреслив її сексуальність.

Ірина Сопонару у сексуальному спідньому / © instagram.com/irinasoponaru
Ірина Сопонару у сексуальному спідньому / instagram.com/irinasoponaru

До слова, прихильники поцікавилися, чому знаменитість не їсть м'яса. Ірина не була багатослівною, а дала коротку та чітку відповідь.

"З морально-етичних міркувань", - задовольнила цікавість своїх фанів Ірина.

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