Ірина Сопонару у спідньому посвітила пишним бюстом після мамопластики

Українська гумористка, зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару розбурхала уяву шанувальників спокусливим відео.

На сторінці в Instagram артистка розмістила ролик, у якому постала у спідній білизні. Сопонару продемонструвала струнку фігуру, а також пишний бюст, який вона нещодавно збільшила.

Цікаво, що цей ролик був знятий задом наперед -спочатку акторка, стоячи на стільці, позує у білизні, а потім нібито одягає сукню-льолю та окуляри:

"Якого кольору очі?" – підписала відео Сопонару.

Ірина Сопонару похизувалася стрункою фігурою у спідньому

Підписники сторінки гумористки встигли наробити їй компліментів під постом:

Надзвичайно гарна! Це підпал

Фігура і груди, – просто супер! Хто б що не писав, ви – класна

Яка ж ви гарна!

Зазначимо, що Ірина Соопнару не приховує, що наважилася на мамопластику. У вересні минулого року акторка розповідала, що це єдина операція, яку вона зробила. За словами Сопонару, вона збільшила груди, бо сама того хотіла із часом її смаки змінилися.

Нагадаємо, раніше Ірина Сопонару розповіла про сімейний бюджет зі своїм нареченим, британцем Рісом. Артистка зізналася, на що коханий дає їй гроші.

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