Ірина Сопонару в купальнику: топ пікантних знімків зірки "Жіночого Кварталу"

Акторка має цілу колекцію знімків у бікіні.
Відома українська акторка, зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару, яка повністю оголилася та нарвалася на критику, має струнку фігуру.
У знаменитості ціла колекція знімків у бікіні, які вона часто публікує у своєму Instagram. Редакція сайту ТСН.ua пропонує переглянути добірку пікантних світлин зірки серіалу "Одного разу під Полтавою".
У 34-річної гумористки довгі ніжки, пружні сідниці та вузька талія. Своїми формами Ірина залюбки хизується.
На кадрах також можна роздивитися тату Сопонару. Так, артистка має малюнки між грудьми та внизу живота.
В акторки чудово "вжилися" почуття гумору та сексуальність. Ірина також полюбляє робити еротичні фото у білизні.
Загалом фоловери у захопленні від подібних кадрів кумирки. Юзери пишуть, що Ірина неймовірно сексуальна та має ідеальне тіло.
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- Яка сексапільна дівчинка
Втім, також нерідко користувачі додають ложку дьогтю, критикуючи Сопонару за надто пікантні світлини.
Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку фото Соломії Вітвіцької у купальниках. Ведуча полюбляє пляжний відпочинок.