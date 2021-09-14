Ірина Сопонару в купальнику: топ пікантних знімків зірки "Жіночого Кварталу"

Акторка має цілу колекцію знімків у бікіні.

Відома українська акторка, зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару, яка повністю оголилася та нарвалася на критику, має струнку фігуру.

У знаменитості ціла колекція знімків у бікіні, які вона часто публікує у своєму Instagram. Редакція сайту ТСН.ua пропонує переглянути добірку пікантних світлин зірки серіалу "Одного разу під Полтавою".

Ірина Сопонару в купальнику / instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару в купальнику / instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару в купальнику / instagram.com/irinasoponaru

У 34-річної гумористки довгі ніжки, пружні сідниці та вузька талія. Своїми формами Ірина залюбки хизується.

Ірина Сопонару в бікіні / instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару в купальнику / instagram.com/irinasoponaru

На кадрах також можна роздивитися тату Сопонару. Так, артистка має малюнки між грудьми та внизу живота.

Ірина Сопонару в купальнику / instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару в купальнику / instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару в купальнику / instagram.com/irinasoponaru

В акторки чудово "вжилися" почуття гумору та сексуальність. Ірина також полюбляє робити еротичні фото у білизні.

Ірина Сопонару в еротичній білизні / instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару в еротичній білизні / instagram.com/irinasoponaru

Загалом фоловери у захопленні від подібних кадрів кумирки. Юзери пишуть, що Ірина неймовірно сексуальна та має ідеальне тіло.

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Ірина Сопонару в купальнику / instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару в купальнику / instagram.com/irinasoponaru

Втім, також нерідко користувачі додають ложку дьогтю, критикуючи Сопонару за надто пікантні світлини.

Ірина Сопонару в купальнику / instagram.com/irinasoponaru

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку фото Соломії Вітвіцької у купальниках. Ведуча полюбляє пляжний відпочинок.

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