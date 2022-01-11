Ірина Сопонару в леопардовому купальнику здивувала фанів своєю худорлявістю

Зірка відпочиває в Таїланді.

Українська акторка, учасниця "Жіночого Кварталу", Ірина Сопонару полюбляє хизуватися своєю ідеальною фігурою.

До слова, зірка вирішила поїхати у зимову відпустку до Таїланду. Звісно ж, Ірина не могла не опублікувати в Instagram фото у купальнику. Так, артистка показала знімок, на якому постала у леопардовому бікіні, демонструючи свою худорляву статуру.

Ірина Сопонару у купальнику / instagram.com/irinasoponaru

"Леопардовий купальник, сланці, лишилося тільки бриджі прикупити", - підписала фото знаменитість.

Фани Сопонару потішили її компліментами, втім, деякі почали хвилювалися, що Ірина надто худорлява. Вони навіть порадили їй більше їсти.

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