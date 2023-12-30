Ірина Сопонару відповіла, чи обрала вона локацію, де проведе весілля з нареченим-іноземцем у Києві

Зірка розповіла, як минає їхня з Рісом підготовка до одруження у наступному році.

Зірка "Жіночого Кварталу", українська акторка Ірина Сопонару, яка нещодавно показалася разом з сестрою у Великій Британії, поділилася новими подробицями весілля з нареченим-британцем Рісом.

Зокрема, знаменитість вкотре зізналася, що святкова церемонія відбудеться в Україні у травні 2024 року. Ба більше, вони з Рісом вже встигли відвідати декілька локацій у Києві, які б могли потенційно стати місцем для проведення їхнього весілля. Втім, вони все ще роздумують над фінальним рішенням.

"Я плекаю надію, що весілля має відбутися у травні 2024 року. Ми проаналізували декілька локацій у Києві, поїздили, подивилися… Зараз приймаємо рішення", - розповіла Ірина в інтерв'ю Євгену Фешаку.

Ірина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

До слова, закохані планують запросити багато гостей. За словами Сопонару, їх кількість може сягати ста осіб.

"Не знаю, десь більше ста людей, напевно", - додала зірка.

Також акторка вкотре продемонструвала каблучку, з якою їй освідчувався її коханий-іноземець.

Ірина Сопонару

Нагадаємо, наразі Ірина Сопонару перебуває у Великій Британії. Вона полетіла туди, щоб відсвяткувати новорічні свята у колі близьких. Зокрема, зірка вже показалася з нареченим Рісом і його родиною.

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