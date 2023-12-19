Ірина Сопонару відповіла, в Україні чи за кордоном святкуватиме Новий рік

Зірка "Жіночого Кварталу" і тренерка спецсезону "Ліга Сміху. Волонтерський десант 2" Ірина Сопонару розповіла про свої плани на зимові свята.

У своєму фотоблогу Сопонару часто отримує від своїх шанувальників безліч запитань. На цей раз вони поцікавилися, чи буде артистка проводити новорічні свята на батьківщині чи за кордоном. Причому запитання було написано з помилками. Тому відповідь гумористка також дала у відповідному стилі. Акторка написала, що зустріне Новий рік у "Ландані". І розмістила фото з подругою.

Ірина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Так, Сопонару буде святкувати Новий рік у столиці Великобританії, Лондоні. Ймовірно, що разом з нею святкові миті розділить бойфренд Ріс, який нещодавно в оригінальний спосіб освідчився їй у коханні й подарував каблучку з величезним діамантом. До слова, наречений Ірини є британським підприємцем.

Нагадаємо, нещодавно зірка "Кварталу", акторка Ірина Сопонару порвала своїх фанів образом скандальної мовознавиці Ірини Фаріон. У такому амплуа вона записала незвичне "відеозвернення".

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