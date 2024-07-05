Ірина Сопонару вперше показала фото з таємного весілля з чоловіком-іноземцем: "Ми тепер сім'я"

Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару, яка нещодавно розповідала подробиці свого весілля з коханим-іноземцем Різом, захопила прихильників фото з урочистості.

Як відомо, весілля пара зіграла таємно й лише через декілька тижнів повідомила про свій новий статус. Після одруження зірка у фотоблогу поділилася низкою атмосферних фото зі святкування. Зокрема, на зображеннях можна помітити одразу декілька образів молодят. Так, спочатку Ірина постала у довгій білій сукні з веляном, а згодом змінила її на коротшу версію нюдового кольору.

Весілля Ірини Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Весілля Ірини Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Весілля Ірини Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Також у Мережі з'явилися кумедні фото чоловіка акторки Різа. Обранець Сопонару обрав витончений чорний костюм і доповнив його бутоньєркою. Також подружжя похизувалося своїм триярусним весільним тортом, прикрашеним солодкими декораціями у формі кульбаб, й першим танцем в оточенні димових спецефектів.

Весілля Ірини Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Весілля Ірини Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Весілля Ірини Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Підписуючи світлини, Ірина щиро подякувала всім захисникам і захисницям України та організаторам за можливість провести свято в одному з київських готелів у компанії найближчих.

"Ну що ж, цей день позаду. І ми тепер сімʼя! Хочемо подякувати всім, хто доклав душу і серце, щоб наш день був неймовірним. По-перше, хочемо подякувати нашим захисникам та захисницям, адже саме завдяки вам, наше свято, мало нагоду статися", - зазначила Ірина Сопонару.

Весілля Ірини Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Нагадаємо, Ірина Сопонару побралася зі своїм коханим-британцем ще на початку травня. Сам розпис відбувався у традиційному українському стилі й раніше молодята вже ділилися фото з РАЦСу.

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