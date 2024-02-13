Ірина Сопонару вперше показала варіанти весільних суконь для своєї церемонії з чоловіком-іноземцем

Зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару поділилася з шанувальниками процесом вибору сукні для весілля з нареченим-іноземцем Рісом.

У своєму фотоблогу зірка розповіла, що довгоочікуваний день примірки суконь настав. Так, Ірина відвідала один з київських салонів і обрала для себе найкращі варіанти. Акторка у розмові з консультанткою зізналася, що надає перевагу вбранням простого білизняного стилю.

Так, для знаменитості підібрали п’ять різноманітних суконь відповідно до її побажань. Зокрема, Ірина приміряла коротку білу сукню з рюшами на плечах і поглянула на довершений образ з веляном.

Ірина Сопонару обирає весільну сукню / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару обирає весільну сукню / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Також перед дзеркалом артистка довго роздивлялася іншу вже довгу сукню, але з перлинами на талії й великим розрізом знизу.

Ірина Сопонару обирає весільну сукню / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару обирає весільну сукню / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Третьою була найбільш стримана сукня зі шлейфом, яка підкреслила струнку талію Сопонару та зробила виразнішими плечі. Її особливістю стала відкрита спина.

Ірина Сопонару обирає весільну сукню / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару обирає весільну сукню / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Наступне весільне вбрання актриса назвала "дуже елегантним". Воно також було з відкритою спиною і шлейфом, але його доповнив великий бант позаду. До того ж цей варіант вирізнився незвичними руками.

Ірина Сопонару обирає весільну сукню / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару обирає весільну сукню / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Останнім Ірина показала ще одну розкішну білу весільну сукню, вкриту камінням. Доповнювали образ мереживні рукави.

Ірина Сопонару обирає весільну сукню / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару обирає весільну сукню / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару обирає весільну сукню / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару обирає весільну сукню / Фото: instagram.com/irinasoponaru

"Обираю весільну сукню. Варіантів насправді дуже багато. Хвилююся", - поділилася емоціями Сопонару.

Втім, акторка так і не зізналася, яку з суконь вона обрала остаточно. Наразі Ірина запитала у шанувальників їхньої думки.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Сопонару розповіла, як її наречений-іноземець за три місяці вивчив українську мову.

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