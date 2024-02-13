Ірина Сопонару вперше показала варіанти весільних суконь для своєї церемонії з чоловіком-іноземцем

Акторка показала, як обирала сукню своєї мрії.
Зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару поділилася з шанувальниками процесом вибору сукні для весілля з нареченим-іноземцем Рісом.
У своєму фотоблогу зірка розповіла, що довгоочікуваний день примірки суконь настав. Так, Ірина відвідала один з київських салонів і обрала для себе найкращі варіанти. Акторка у розмові з консультанткою зізналася, що надає перевагу вбранням простого білизняного стилю.
Так, для знаменитості підібрали п’ять різноманітних суконь відповідно до її побажань. Зокрема, Ірина приміряла коротку білу сукню з рюшами на плечах і поглянула на довершений образ з веляном.
Також перед дзеркалом артистка довго роздивлялася іншу вже довгу сукню, але з перлинами на талії й великим розрізом знизу.
Третьою була найбільш стримана сукня зі шлейфом, яка підкреслила струнку талію Сопонару та зробила виразнішими плечі. Її особливістю стала відкрита спина.
Наступне весільне вбрання актриса назвала "дуже елегантним". Воно також було з відкритою спиною і шлейфом, але його доповнив великий бант позаду. До того ж цей варіант вирізнився незвичними руками.
Останнім Ірина показала ще одну розкішну білу весільну сукню, вкриту камінням. Доповнювали образ мереживні рукави.
"Обираю весільну сукню. Варіантів насправді дуже багато. Хвилююся", - поділилася емоціями Сопонару.
Втім, акторка так і не зізналася, яку з суконь вона обрала остаточно. Наразі Ірина запитала у шанувальників їхньої думки.
Нагадаємо, нещодавно Ірина Сопонару розповіла, як її наречений-іноземець за три місяці вивчив українську мову.
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