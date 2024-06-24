Ірина Сопонару вперше розсекретила подробиці свого весілля і чому родичі чоловіка не прийшли

Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару, яка нещодавно уклала шлюб з чоловіком-іноземцем Рісом, розповіла про їхнє весілля.

Так, святкування відбулося на початку травня цього року в Києві. За словами Ірини, привітати їх з одруженням прийшло близько 70 близьких і друзів-коміків. Зіркова наречена зізнається, що для важливого дня вони з коханим обрали для себе по декілька вбрань українських дизайнерів. Зокрема, Ірина змінила за вечір декілька образів. До слова, організацією події займалася подруга акторки, а сплачував за все – Ріс.

Ба більше, молодята подбали про благодійну складову весілля й запропонували всім гостям замість дарування їм квітів робити донати на потреби чотирилапих з українських притулків.

Ірина Сопонару з чоловіком Рісом

Ірина Сопонару з чоловіком Рісом

"Весілля було скромне, звичайне. Було до 70 людей. З гостей були мої колеги, все моє оточення, переважно коміки. Не було стресу. Моя подруга займалася організацією. Все було дуже спокійно. Воно так швидко промайнуло. Один вечір святкували. Наступного дня вдома ходила в фаті, бо я не находилася в ній. Я купувала сукню українського бренду. Мені хотілося бути класичною нареченою. У мене було дві сукні, які я змінювала. Весілля оплачував Ріс. На весіллі ми попросили, щоб не витрачали гроші на квіти й задонатили. Спочатку хотіла задонатити військовим, але є декілька притулків, де біда…", - розповіла Ірина в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Ірина Сопонару з чоловіком Рісом

Ірина Сопонару з чоловіком Рісом

Цікаво, що коханий-британець також запрошував гостей зі своєї батьківщини, проте більшості не вдалося приїхати через міркування безпеки. Тим не менш, за словами Ріса, вони з дружиною організують свято також і у Великій Британії вже з його близькими.

"Я запросив близько 40 людей з великої Британії, але прийшла лише одна. Бояться. Навіть сім'я не прийшла. Проблеми безпеки. Ми зробимо щось в Англії дещо згодом, щоб відсвяткувати з ними. Близькі люблять її", - додав Ріс.

Ірина Сопонару показала, як її наречений із Великої Британії вивчив українську мову

Нагадаємо, раніше Ірина Сопонару показувала, як просто у потязі привітала коханого Ріса з важливим святом.

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