Ірина Сопонару зачарувала рідкісним фото з новим бойфрендом-британцем

Закохані відпочивають за кордоном.

Українська акторка, учасниця "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару поділилася рідкісним знімком з новим бойфрендом-британцем.

Парочка зараз відпочиває у Таїланді на острові Панган. Хоч знаменитість воліє не афішувати своє особисте життя та все ж зробила виключення та показала ідилію з Рісом. На чорно-білій світлині, яку артистка розмістила у своєму Instagram, закохані позували на тлі моря. Ріс ніжно обіймав Ірину, стоячи позаду неї. До слова, пара має неймовірно гармонійний та щасливий вигляд.

Ірина Сопонару з бойфрендом / instagram.com/irinasoponaru

"Ммм, дуже романтично", "Краса", "Дуже гарна пара", – писали шанувальники у коментарях.

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