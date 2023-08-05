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Ірина Сопонару зачарувала романтичними світлинами з нареченим-британцем

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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Ірина Сопонару зачарувала романтичними світлинами з нареченим-британцем

Ірина Сопонару зі своїм бойфрендом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Акторка опублікувала фото з особистого архіву.

Зірка "Ліги сміху" Ірина Сопонару поділилася романтичними кадрами зі своїм коханим-британцем Рісом.

У добірці світлин акторка пригадала щасливі миті разом, які захотіла розділити зі своїми шанувальниками в Instagram. На архівних фото закохані позували разом у ліжку, весело проводили час у столиці та ніжно цілувалися. 

Ірина Сопонару з нареченим / © instagram.com/irinasoponaru
Ірина Сопонару з нареченим / Фото: instagram.com/irinasoponaru
Ірина Сопонару з нареченим / © instagram.com/irinasoponaru
Ірина Сопонару з нареченим / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Як зізналася Ірина, останнім часом вона почувалася дещо засмученою. Переживання навіть довели акторку до сліз, але, на щастя, підтримка коханого та близьких підняла їй настрій.

"Щось мене вчора "поплавило". Весь вечір проплакала, добре, що мої кохані зі мною", - поділилася емоціями Сопонару.

Ірина Сопонару з нареченим / © instagram.com/irinasoponaru
Ірина Сопонару з нареченим / Фото: instagram.com/irinasoponaru
Ірина Сопонару з нареченим / © instagram.com/irinasoponaru
Ірина Сопонару з нареченим / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Нагадаємо, нещодавно Ірина Сопонару показала шанувальникам щасливу світлину з нареченим у їхньому улюбленому місці для відпочинку в Києві.

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Дата публікації
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