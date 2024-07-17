Ірина Сопонару захопила сміливими фото, стоячи догори ногами посеред центру Києва

Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару показала результат сміливої фотосесії.

За словами 37-річної артистки, незвична ідея для нових фото прийшла спонтанно. Тож, зустрівшись з подругою-фотографинею вони одразу взялися втілювати задум. Серед локацій зірка обрала центр Києва. Так, на Хрещатику Ірина у напівпрозорому чорному боді, шортах і на підборах обрала доволі незвичні пози для фотосесії.

Зокрема, Сопонару просто посеред центральної вулиці столиці стала у "берізку" у той час, як довкола неї проїжджали машини з обох боків. Також знаменитість у своєму фотоблогу опублікувала низку кадрів, де вона зазнімкована стоячи на тлі будівель і дороги.

Ірина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

"Пішли на побачення з містом", - підписала знімки Ірина.

У коментарях на таку сміливість Сопонару відреагували по-різному. Деякі насолоджувалися гарними світлинами, а у решти ж виникло непорозуміння.

Яка красуня! Гарно

Хто знає, що в цьому гарного та естетичного, поясніть, будь ласка

Як завжди неймовірна

Ви дуже тендітна та граційна

Ірина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Нагадаємо, нещодавно Ірина Сопонару ділилася атмосферними романтичними фото зі свого таємного весілля з іноземцем. Акторка вже показала, яким був їхній перший танок і торт.

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