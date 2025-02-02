Ірина Сопонару замилувала фото з чоловіком-іноземцем і як вони розважалися у Лондоні

Акторка похизувалася святковою атмосферою рідного міста чоловіка.
Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару відвідала батьківщину свого чоловіка Ріса.
Так, під час зимової відпустки Ірина навідалася до Великої Британії та показала свій відпочинок. У столиці вона з чоловіком насолодилася святковою атмосферою та показала її фанам. Зокрема, похизувалася тамтешніми прикрашеними вулицями, пам'ятками та символами міста.
Також Сопонару показала, як з Рісом їхала у метро та прогулювалася поблизу бутиків. А насамкінець поділилася щасливим селфі з коханим на тлі гірлянди. Вочевидь, закохані провели певний період у колі найближчих, адже у Великій Британії, як Ірина, так і її обранець має чимало родичів.
У підписі до фото акторка наголосила на важливості вміти щиро радіти за інших: "Люди, які радіють за людей, які радіють – справжнє диво. Хочете стати дивом?".
У коментарях фани залишили парі чимало емоджі у формі сердечок та потішилися за них.
Нагадаємо, нещодавно наречений ведучої Лесі Нікітюк показав їхнє романтичне фото. Військовий Дмитро Бабчук також оригінально розсекретив, чим підкорив серце зірки.
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