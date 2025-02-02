Ірина Сопонару замилувала фото з чоловіком-іноземцем і як вони розважалися у Лондоні

Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару відвідала батьківщину свого чоловіка Ріса.

Так, під час зимової відпустки Ірина навідалася до Великої Британії та показала свій відпочинок. У столиці вона з чоловіком насолодилася святковою атмосферою та показала її фанам. Зокрема, похизувалася тамтешніми прикрашеними вулицями, пам'ятками та символами міста.

Лондон / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Лондон / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Лондон / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Також Сопонару показала, як з Рісом їхала у метро та прогулювалася поблизу бутиків. А насамкінець поділилася щасливим селфі з коханим на тлі гірлянди. Вочевидь, закохані провели певний період у колі найближчих, адже у Великій Британії, як Ірина, так і її обранець має чимало родичів.

Чоловік Ірини Сопонару у Лондоні / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару в Лондоні / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Лондон / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару з чоловіком Рісом у Лондоні / Фото: instagram.com/irinasoponaru

У підписі до фото акторка наголосила на важливості вміти щиро радіти за інших: "Люди, які радіють за людей, які радіють – справжнє диво. Хочете стати дивом?".

У коментарях фани залишили парі чимало емоджі у формі сердечок та потішилися за них.

Нагадаємо, нещодавно наречений ведучої Лесі Нікітюк показав їхнє романтичне фото. Військовий Дмитро Бабчук також оригінально розсекретив, чим підкорив серце зірки.

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