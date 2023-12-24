Ірина Сопонару замилувала фото з нареченим-іноземцем і його родиною в святковому Лондоні

Артистка поділилася, як минають її передноворічні дні у Великобританії.

Зірка "Жіночого Кварталу" і тренерка спецсезону "Ліга Сміху. Волонтерський десант 2" Ірина Сопонару потішила фанів свіжими світлинами з Лондона, батьківщини її нареченого Різа.

Так, акторка полетіла до Великобританії, щоб зустріти разом з нареченим і його родиною новорічні свята. Втім, Ірина встигла зробити й безліч особистих справ. Зокрема, вона дала інтерв'ю й відвідала улюбленого косметолога. Ба більше, зірка похизувалася, що купила омріяні коштовні підбори для її майбутнього весілля.

Ірина Сопонару в Лондоні / Фото: instagram.com/irinasoponaru

"Приїхала сюди якось без сил, але за кілька днів вже встигла: дати інтерв'ю, сходити до найкращого косметолога. Я нарешті купила весільні туфлі. Ось так… та найбільша цінність – це можливість побачити рідних. Моїх і Різа. Всі ми знаємо як це цінно", – замилувала підписом акторка.

Поміж тим у своєму фотоблогу Сопонару оприлюднила декілька світлин на підтвердження своїх слів. Серед них можна побачити, як вона з близькими людьми позують з келихами, а також на тлі гарно задекорованої будівлі.

Ірина Сопонару в Лондоні з нареченим і його близькими / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару в Лондоні / Фото: instagram.com/irinasoponaru

У коментарях прихильники привітали Ірину з Різдвом і побажали вдало провести свята.

Нагадаємо, нещодавно зірка "Кварталу", акторка Ірина Сопонару порвала своїх фанів образом скандальної мовознавиці Ірини Фаріон. У такому амплуа вона записала незвичне "відеозвернення".

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