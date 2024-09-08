Ірина Сопонару замилувала фото з родиною чоловіка-іноземця на його батьківщині: "Сімейний портрет"

Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару після весілля з коханим-іноземцем Рісом у Києві поїхала до нього на батьківщину.

Оскільки рідні Ріса не мали змоги навідатися на українське святкування, пара вирушила до Великої Британії, щоб побачитися з ними вже у новому статусі. Так, у своєму фотоблогу Ірина похизувалася, що їм вдалося зібрати всю велику родину в одному місці. Тож, на згадку вони зробили спільне фото, на якому позують сестри акторки, які проживають в Англії, й найрідніші Ріса.

"Сімейний портрет", - підписала знімок Сопонару, супроводжуючи його смайликом у формі сердечка.

Ірина Сопонару з родиною чоловіка Ріса та сестрами / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Більше подробиць зустрічі артистка не розголошувала. Втім, раніше чоловік Ірини зізнавався, що вони мали плани організувати невелике свято для його родини.

Нагадаємо, Ірина Сопонару вийшла заміж за іноземця Ріса на початку травня цього року. Пара укладала офіційний шлюб в Україні. Згодом молодята відгуляли весілля в одному з київських готелів у компанії найближчих. Раніше зірка ділилася фото першого танцю, триярусного торта та їхніх вбрань, які вони змінювали протягом святкового вечора.

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