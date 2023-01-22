Ірина Сопонару замилувала романтичним фото з бойфрендом-красунчиком

Українська акторка, учасниця "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару поспілкувалася у фотоблогу з прихильниками.

У знаменитості поцікавилися, чи у стосунках вона нині, адже останнім часом артистка не ділиться спільними фото з коханим. Ірина вирішила відповісти без зайвих слів. Сопонару опублікувала фото з бойфрендом-британцем Рісом.

Знімок був зроблений восени. Ріс обіймав ніжно Ірину, поки та робила селфі.

Ірина Сопонару з бойфрендом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Зазначимо, Ірина Сопонару закрутила роман з британцем Рісом 2021 року. Повномасштабна війна в Україні неабияк зблизила закоханих. Парочка почала жити разом, а акторка вже й встигла познайомитися з рідними коханого.

Ба більше, Сопонару налаштована на серйозні стосунки. Ірина хоче вийти заміж за Ріса та вже навіть натякає на це коханому. Також акторка серйозно замислюється над тим, аби стати мамою.

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