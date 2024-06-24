Ірина Сопонару здивувала бажанням покинути акторство й назвала причину: "Не вперше замислююся"

Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару приголомшила зізнанням про можливу зміну професії.

Зокрема, артистка розповіла, що вже не вперше вагається, чи варто здобувати ще одну професію. За її словами, попри її щиру закоханості в акторство, її заробіток доволі нестабільний. Втім, Ірина зізнається, що після концертів для військових вона знову відчуває, що не зможе так просто покинути кар'єру.

"Я не вперше замислююся про зміну професії. Вперше про це подумала на початку війни, що б я могла робити, якби не була акторкою чи коміком. І мені здавалося, що моя професія не така затребувана й потрібна. Пам'ятаю, як ми виступали у воєнному госпіталі й після виступу підійшли військові. Я так плакала. Мені було соромно, бо я б наче мала підтримати їх, а я просто плачу від того, що відбувається й як це несправедливо. Тоді я подумала, що може моя професія не така вже й не затребувана. Може, комусь це на часі й приємно. Але зараз я знову починаю про це думати, тому що з часів карантину мені банально не вистачає грошей. Я дуже люблю свою професію й думаю, буду це робити, але мені потрібна ще робота. Бо я можу в одному місяці заробити, а в інших – нуль", – розповіла Ірина в інтерв'ю Аліні Доротюк.

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Нагадаємо, нещодавно Ірина Сопонару розсекретила, чому родичі її чоловіка-іноземця Ріса не приїхали до них на весілля й яким воно було.

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