Ірина Сопонару здивувала кулінарними талантами нареченого-іноземця й показала, що він їй готує

Артистка показала десерт, приготований обранцем.
Зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару поділилася, як наречений-англієць Ріс тішить її смачними стравами.
Так, у фотоблогу зірка показалася вдома у Києві разом з Рісом. Поки Ірина була на зніманнях її коханий не гаяв часу та вирішив потішити свіжоспеченим банановим хлібом. Тож, артистка після напруженого робочого дня була неабияк задоволена десертом на столі. І щиро подякувала нареченому за піклування.
"Я прийшла додому дуже стомлена після знімань. Приходжу додому, а мій чарівний мужчина приготував банановий хліб. Це ж ідеально. Якби ви знали, як він пахне, це незаконно. Ти найкращий!", - подякувала акторка Рісу.
Втім, наречений знаменитості відреагував доволі сором’язливо й втримався від зайвих компліментів, однак зазначив, що насправді у нього "непогано вийшло".
До слова, раніше акторка Ірина Сопонару вже розповідала, що її обранець захоплюється кулінарією та навіть намагається вести власний блог на цю тематику. Ба більше, Ріс відвідує заклади харчування в Україні і популяризує українську кухню. Окрім того, знаменитість розповіла, що її коханий непогано володіє українською мовою.
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