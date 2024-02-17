Ірина Сопонару здивувала кулінарними талантами нареченого-іноземця й показала, що він їй готує

Зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару поділилася, як наречений-англієць Ріс тішить її смачними стравами.

Так, у фотоблогу зірка показалася вдома у Києві разом з Рісом. Поки Ірина була на зніманнях її коханий не гаяв часу та вирішив потішити свіжоспеченим банановим хлібом. Тож, артистка після напруженого робочого дня була неабияк задоволена десертом на столі. І щиро подякувала нареченому за піклування.

Банановий хліб, який приготував наречений Ірини Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

"Я прийшла додому дуже стомлена після знімань. Приходжу додому, а мій чарівний мужчина приготував банановий хліб. Це ж ідеально. Якби ви знали, як він пахне, це незаконно. Ти найкращий!", - подякувала акторка Рісу.

Втім, наречений знаменитості відреагував доволі сором’язливо й втримався від зайвих компліментів, однак зазначив, що насправді у нього "непогано вийшло".

Наречений Ірини Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

До слова, раніше акторка Ірина Сопонару вже розповідала, що її обранець захоплюється кулінарією та навіть намагається вести власний блог на цю тематику. Ба більше, Ріс відвідує заклади харчування в Україні і популяризує українську кухню. Окрім того, знаменитість розповіла, що її коханий непогано володіє українською мовою.

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