Ірина Сопонару здивувала відео, як її наречений-британець говорить українською

Зірка "Кварталу 95", українська акторка Ірина Сопонару похизувалася досягненнями свого нареченого-британця Ріса.

Артистка показала, як її обранець вивчив українську мову. До слова, вони разом їхали в авто вулицями Києва. Ірина була за кермом, а Ріс – на пасажирському сидінні. Неочікувано наречений запитав акторку українською, куди вони прямують. Виявилося, закохані активно планують своє майбутнє весілля.

"Ми їдемо зустрічатися з Людочкою, яка плануватиме наше весілля. Будемо дивитися локації для нашого весілля", - відповіла коханому знаменитість.

Ірина Сопонару показала, як її наречений із Великої Британії вивчив українську мову

Акторка вже показала, як вони планували весілля та обирали локації. Як раніше зізнавалась Сопонару, стати офіційно чоловіком та дружиною вони з Рісом планують не цього року, а вже наступного. Зокрема, пара хоче одружитися навесні, а саме в травні.

Нагадаємо, раніше Ірина Сопонару зізналась, чому наважилася зробити пластичну операцію на грудях. До слова, знаменитість збільшила розмір бюста.

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