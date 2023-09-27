Ірина Сопонару здивувала відео, як її наречений-британець говорить українською

Акторка разом з коханим планує весілля.
Зірка "Кварталу 95", українська акторка Ірина Сопонару похизувалася досягненнями свого нареченого-британця Ріса.
Артистка показала, як її обранець вивчив українську мову. До слова, вони разом їхали в авто вулицями Києва. Ірина була за кермом, а Ріс – на пасажирському сидінні. Неочікувано наречений запитав акторку українською, куди вони прямують. Виявилося, закохані активно планують своє майбутнє весілля.
"Ми їдемо зустрічатися з Людочкою, яка плануватиме наше весілля. Будемо дивитися локації для нашого весілля", - відповіла коханому знаменитість.
Акторка вже показала, як вони планували весілля та обирали локації. Як раніше зізнавалась Сопонару, стати офіційно чоловіком та дружиною вони з Рісом планують не цього року, а вже наступного. Зокрема, пара хоче одружитися навесні, а саме в травні.
Нагадаємо, раніше Ірина Сопонару зізналась, чому наважилася зробити пластичну операцію на грудях. До слова, знаменитість збільшила розмір бюста.
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