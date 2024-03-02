Ірина Сопонару здивувала, як з Брукліном Бекхемом на вечірці в Америці познайомилася

Зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару пригадала, за яких обставин познайомилася з сином Девіда Бекхема – Брукліном – в Америці.

Так, знаменитості поталанило зустрітися з Брукліном Бекхемом після одного з виступів у Нью-Йорку, куди вона приїхала з командою "Ліги Сміху" ще до війни. Як виявилося, Ірина спілкувалася зі знайомим, який і товаришував із зіркою. І тому акторка отримала запрошення на вечірку, від якої спочатку думала відмовитися.

"Одного разу були ми з "Лігою Сміху" в Америці. У Нью-Йору було два шоу. У мене там живе знайомий. І він каже: "Давай зустрінемося після концерту, погуляємо, підемо на вечірку". Я ж із задоволенням! Ми ввечері дуже пізно закінчили два шоу. Я телефоную й кажу, що я стомлена. І він каже вечірка у клубі закінчилася, але ми їдемо зараз до хлопця в квартиру. І мені починає не подобатися цей задум. Але він каже, що це класний хлопець… Це Бруклін Бекхем, син Девіда Бекхема!", - розповіла Ірина в програмі "Вихідний 2.0".

Ірина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Так, не вагаючись, Сопонару опинилася на вечірці в квартирі у центрі Нью-Йорку. Втім, через шок вона не змогла багато поспілкуватися з Бекхемом, але все ж познайомилася особисто.

"Я приходжу на цю вечірку до Брукліна. І там все, як у нас. Паті на хаті. Я з ним познайомилася: "Nice to meet you" (з англ. – приємно познайомитися). І все, більше я ні слова не сказала у той вечір. Комедія. Але у мене теплі спогади", - сміючись, додала зірка.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Сопонару набила нові татуювання в інтимній зоні й похизувалася результатом.

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