Ірина Сопонару зі сльозами на очах звернулася до фанів з важливим проханням

Зірка "Жіночого Кварталу" і тренерка спецсезону "Ліга Сміху. Волонтерський десант 2" Ірина Сопонару емоційно закликала допомагати бійцям, які з настанням холодів продовжують боронити Україну.

Акторка поділилася своїми думками після чергових нічних знімань. Зокрема, у своєму фотоблогу вона зазначила, що на вулиці стало значно холодніше, і від цього умови захисників погіршилися.

"У мене сьогодні були нічні знімання. І я досить недовго була на вулиці й дуже-дуже сильно змерзла. І думаю про наших захисників, яким дуже холодно. Такий дощ на вулиці", – розповіла зірка.

Ірина Сопонару емоційно закликала долучитися до збору коштів для захисників

У відео Сопонару наголосила на тому, що поки українці перебувають в теплих ліжках, наші військові в екстремальних умовах нищать окупантів. Не стримуючи сліз вона закликала фанів підтримати бійців донатом.

"Є така ініціатива "Зігрій наших захисників". Я дуже вас прошу всіх задонатити. Я зараз вдома лежу в теплому ліжку, а вони мерзнуть. І це найменше, що ми можемо зробити: задонатити", – звернулася з проханням Ірина.

Ірина Сопонару

Нагадаємо, зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару докладає всіх зусиль, аби допомогти захисникам і захисницям. Артистка бере участь у благодійних шоу і знімається у патріотичних серіалах. Так, нещодавно акторка різко висловилася стосовно тих українців, які стомилися від війни.

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