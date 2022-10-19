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Ірина Сопонару зізналась, ким працює її коханий та чи планують вони весілля

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Ірина Сопонару зізналась, ким працює її коханий та чи планують вони весілля

Ірина Сопонару з бойфрендом-британцем / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Знаменитість розповіла про стосунки зі своїм бойфрендом-великобританцем.

Українська акторка, учасниця "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару вже півтора року зустрічається з великобританцем, якого звуть Рісом.

Ще до початку повномасштабного вторгнення Росії закохані почали жити разом в Україні. Тож війна Ірину та Ріса застала теж разом. Як розповіла акторка, їй пощастило, що коханий був поруч. Ріс підтримував Ірину та не давав падати духом.

Вони разом поїхали за кордон, де й перебували тривалий час. В Англії Ріс вже й встиг познайомити акторку зі своєю сім'єю – мамою та сестрою. Ірина зізналась, що вони чудово прийняли її.

Ірина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru
Ірина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

"Мені дуже пощастило, що ми були з ним разом. Якщо я була б одна, то я не знаю, як би я вигрибла морально. Він дуже мене підтримував. Він проявив себе дуже добре до мене", - розповіла знаменитість в інтерв'ю Аліна Доротюк.

Також Ірина розсекретила, чим займається її коханий. Загалом, бойфренд Ірини працює дистанційно у компанії, яка виготовляє біологічно активні добавки.

"Він працює у компанії, але віддалено. Він працює за комп'ютером і йому байдуже, у якій країні світу це робити. Компанія, яка виготовляє біологічно активні добавки, типу вітаміни для волосся, для шкіри. Найпопулярніший продукт – це серія засобів від випадіння волосся для чоловіків", - поділилася зірка.

Ірина Сопонару з бойфрендом / © instagram.com/irinasoponaru
Ірина Сопонару з бойфрендом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

До речі, Ірина зізналась, що вже й не проти змінити сімейний статус. Акторка постійно натякає своєму бойфренду, що хоче вийти за нього заміж. Утім, поки в Україні повномасштабна війна, вони вирішили це не надто обговорювати.

Окрім цього, Ірина вже й хоче стати мамою. Та акторка боїться поки народжувати дітей.

"Я йому натякаю про обручку, але він сміється, думає, що я жартую. А я думаю, що смішного я сказала, я ж серйозно. Поки не обговорюємо, бо війна. Але зараз прийду додому і запитаю. Я так хочу дітей, але мені так страшно народжувати їх у цей світ", - поділилася знаменитість.

Нагадаємо, минулого року Ірина зізналась, що почала зустрічатися з великобританцем, який молодший за неї на три роки. Вони познайомилися в одному з нічних клубів Києва, де між ними спалахнула іскра. Через якийсь час пара почала жити разом.

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Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
1600
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