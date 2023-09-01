Ірина Сопонару зізналася, чому наважилася на пластичну операцію: "Зробила це для себе"

Зірка "Кварталу 95" Ірина Сопонару відповіла, як наважилася змінити свою зовнішність за допомогою пластичної хірургії.

Акторка свого часу лягла під ніж лікарів, аби збільшити груди. Як зізналася Сопонару, тривалий час їй подобалися жінки з маленькими об'ємами, але з часом смаки зімнилися.

"Я робила тільки груди. Двоє грудей, більше нічого. Я зробила це для себе. По-перше, у мене, як і раніше, невеликі груди. Але у мене змінився смак. Мені раніше подобалися такі андрогінні дівчата з плоскими грудьми, без талії, щоб стегна були не дуже виражені. Це був мій смак. Мені подобалася Фрея Беха, Кіра Найтлі. Для мене це був ідеал жінки. І це змінилося. Мені почали подобатися форми і мені не вистачало в деяких місцях цих форм. І я подумала, що життя таке коротке, воно одне. Я прожила 35 років із маленькими грудьми, тепер хочу решту життя прожити із середніми грудьми", - розповіла акторка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Ірина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Зараз акторка любить та приймає своє тіло. Проте часом, як каже зірка, в неї бувають моменти, коли вона сумнівається в собі.

"День добре, два зле. Інколи люблю своє тіло, інколи не люблю. От днями був концерт "Єдиного кварталу", я так була красива, нафарбована у гарній сукні. І от я дивлюсь на себе: "Боже, я така гарна. Цим людям так пощастило бачити ось це". А інколи не можу дивитися на себе дзеркало. Дивлюсь і все: тут крива, тут ось це, тут сколіоз. І мені інколи хочеться сказати: "Та відчепись вже від себе". У мене це якось хвилями", - поділилася Сопонару.

Ірина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Нагадаємо, нещодавно блогерка Саша Бо зблизька показала результат своє пластичної операції на обличчі.

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