Ірина Сопонару зізналася, в Україні чи Великій Британії вийде заміж за коханого-британця

Вже в травні артистка піде під вінець з обранцем Рісом.

Зірка "Кварталу 95" Ірина Сопонару, яка, до речі, сьогодні, 22 жовтня святкує 37-річчя, поділилася подробицями прийдешнього весілля з британцем Рісом.

Вранці артистка завітала в гості до студії ранкового шоу "Сніданок. Вихідний". Сопонару розповіла, що вони з коханим одружаться вже у травні наступного року.

Також гумористка поділилася, де саме вони відсвяткують урочитсу подію – в Україні,, чи на батьківщині Ріса – Великій Британії:

"Весілля в травні. Буде тут (в Україні – прим.ред.). Ми нікуди й не їздили. Ми коли з ним познайомилися, він вже тут жив. Ми вирішили, що ми нікуди не хочемо переїжджати, ми тут. Тому що мої гості, переважно, не виїзні, тому весілля буде тут. А з Англії, хто наважиться приїхати, хто не побоїться…" – пояснила Ірина.

Ірина Сопонару виходить заміж / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Також акторка чесно зізналася, що не багато її друзів просяться бути ведучими на її весіллі, бо хочуть на святі бути гостями:

"Насправді всі хочуть бути гостями. І це нормально, я не хочу експлуатувати своїх друзів в свій день, я хочу щоб вони розділили його зі мною. В мене вже є ідеї, кого би я хотіла", - заінтригувала артистка.

Ірина Сопонару з нареченим Рісом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Нагадаємо, раніше наречений Ірини Сопонару розповів, як оригінально освідчувався їй. Ріс підготував цілий альбом з їхніми фото з коханою, а в кінці альбому на артистку чекало фото з обручкою.

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