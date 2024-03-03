Ірина Сопонару зізналася, як її наречений-іноземець реагує на її поцілунки з акторами у театрі

Зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару чесно розповіла про реакцію нареченого Ріса на її появу у доволі пікантних сценах у театрі.

Так, знаменитість бере участь у виставі "Наші Кайдаші", де постає в образі Мотрі. Тому разом з актором Тарасом Цимбалюком відповідно до сценарію у них іноді розгорається неабияка пристрасть на сцені. Зокрема, присутні моменти з поцілунками. Тому запрошувати свого нареченого Ірина не квапиться, але переконує, що він про все знає. І навіть перед тим, як погодитися на цю роль у театрі вона радилася з коханим. Своєю чергою, Ріс сприйняв це добре.

Ірина Сопонару грає у виставі / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару й Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару і Тарас Цимбалюк на сцені / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару й Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/irinasoponaru

"Ми з Тарасом кохання граємо. Але він знає, я нічого від нього не приховую. Я з ним порадилася, запитала чи можна, чи не можна. І все добре", - розповіла Сопонару в інтерв'ю програмі "Ближче до зірок".

Ірина Сопонару з нареченим / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Також артистка запевнила, що їхня підготовка до весілля, яке має відбутися навесні, триває за планом. Ірина сподівається, що все вдасться.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ірина Сопонару пригадала, за яких обставин познайомилася з сином Девіда Бекхема в Америці.

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