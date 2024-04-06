Ірині Білик – 54: зірки показали архівні фото зі співачкою та замилували вітаннями

Сьогодні, 6 квітня, співачка Ірина Білик святкує день народження. Їй виповнилося 54 роки.

З цієї нагоди зірка у фотоблогу вийшла на зв'язок з шанувальниками й попросила задонатити на авто для військових: "Мої любі, дякую за привітання! Мені дуже приємно, але ще приємніше буде, якщо ви як подарунок зробите донат на авто для наших військових!".

Так, у цей святковий день артистку також привітали її зіркові колеги, друзі та ексобранець. І показали низку архівних фото.

Дмитро Коляденко

Колишній обранець Ірини Білик вже традиційно щороку привітав іменинницю зі святом, опублікувавши її фото і додавши символічний підпис: "З днем народження, королево!".

Українські зірки привітали Ірину Білик з днем народження

Оля Полякова

Співачка привітала свою колегу, зробивши репост відео Ірини Білик, у якому вона закликає зробти донат для ЗСУ й додала емоджі у формі сердечок: "З днем народження, Ірочко!".

Українські зірки привітали Ірину Білик з днем народження

Слава Дьомін

Ведучий показав кумедну світлину зі співачкою на радіостанції і написав: "Іро, з днем народження!".

Українські зірки привітали Ірину Білик з днем народження

Ольга Сумська

Акторка у своїх сторіз також публічно звернулася до своєї зіркової подруги й ніжно привітала її з 54-річчям, запостивши архівні кадри виступу іменинниці далекого 1995-го року: "Ірочко, наша легендарна богиня! Вітаємо! Сяй, твори, люби! Обожнюємо!".

Українські зірки привітали Ірину Білик з днем народження

Павло Зібров

Знаменитий співак також долучився до привітань й поділився рідкісними фото з власною родиною та Іриною Білик: "Вітання від сімʼї Зібрових нашій любій подрузі, королеві шоубізнесу, талановитій співачці, чудовій мамі, красуні, чарівній Ірочці Білик! Твори, люби, надихай, хвилюй, будь здоровою та щасливою у нашій мирній країні! Ми тебе дуже любимо!".

Українські зірки привітали Ірину Білик з днем народження

Ivan NAVI

Співак опублікував чорно-біле фото з легендарною артисткою, зроблене чотири роки тому й замилував підписом: "З днем народження, легендарна і чарівна Ірино Білик".

Українські зірки привітали Ірину Білик з днем народження

Маша Фокіна

Співачка опублікувала фото й показала, як до війни вона була у компанії Ірини Білик: "З днем народження, Ірочко".

Українські зірки привітали Ірину Білик з днем народження

Марія Бурмака

Українська співачка з нагоди дня народження подруги пригадала, як вона познайомилася з нею у 19-річному віці: "З Ірою ми познайомились коли нам було по 19 років, на "Червоній Руті" в Чернівцях. Листувались, зустрічались, ходили одна до одної в гості. Так і йдемо стільки років паралельно по життю. Іра співала мою пісню "За мить до поцілунку", я викладала в Інституті Журналістики в її сина Гліба. Колись 1993-го мама Іри Ганна Яківна сказала: "Дівчата, тримайтесь разом". З днем народження, дорога Ірино. Про нас колись мають написати книгу".

Українські зірки привітали Ірину Білик з днем народження

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