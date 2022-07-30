Ірма Вітовська назвала акторок, які "не скурвлювались" і від 2014-го року розірвали з Росією співпрацю

За словами Ірми Вітовської, вона й сама не спочатку відмовилася від співпраці з Росією.

Втім, поставити крапку у стосунках з російським кіновиробництвом артистка вирішила після трагедії в Ілловайську – восени. На той час, 2014 року російські кінопроєкти доволі активно велися в Україні, і в одному з них, серіалі "Пограбування по-жіночому" була задіяна й Вітовська:

"Ми почали до анексії Криму, і під час знімань вже, коли тривав процес, відбулись оці страшні події анексії Криму, початок війни на Донбасі, і ми закінчили його. Але в мене був вже відзнятий один день нового продукту, і я мала його закінчити. А він трошки був по сезону далі. Це був кінець жовтня. І це був останній день. Хоча рішення вже було прийняте. Просто мусила цей день закрити", - сказала Вітовська, пише "Еспресо".

Ірма Вітовська

І, аби в глядачів не виникало запитань до Вітовської, вона розповіла, коли саме відбувалися знімання і подальший прокат серіалу:

"Все це має такий вигляд: ми, наприклад, знімали в 2013-2014 роках, коли був Майдан, а пишеться, що фільм вийшов у 2015 році. Тож, щоб глядач розумів, що між виробництвом і виходом є певний термін. І це не означає, що в 2015 році Ірма Григорівна ще кудись зайшла в сраку якусь там, в гімно вступила. Ні. Я чесно сказала, коли я закінчила. А те, що фільм там ще дороблявся, чистився та йшов до глядача, то я за це не відповідаю. Я надаю послуги, як актриса. Далі вже нічого не було. І не буде", - сказала акторка.

Разом з тим Ірма назвала колег, які від 2014 року жодного разу не співпрацювали з Росією:

"Можу назвати колег, які не скурвлювались за ці роки ні разу. Це і Ріма Зюбіна, і Тетяна Міхіна… ну їх дуже багато. Які не співпрацювали. І Марина Кошкіна. Це якщо казати про акторок. З акторів – то їх ще більше", - розповіла зірка.

Ріма Зюбіна / Фото: instagram.com/rimma_ziubina

Вона додала, що підтримує усіх, хто "постановив, що – "Ні" російському актору на майданчику України. Я підтримую. І справді, краще пізно, ніж ніколи".

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