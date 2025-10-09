ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Ірма Вітовська після госпіталізації спростувала здогадки про операцію та розповіла про самопочуття

Артистка потішила фанів радісною звісткою про поступове одужання.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Ірма Вітовська

Ірма Вітовська / © facebook.com/irmcya

Українська акторка Ірма Вітовська, яка нещодавно заявила про погіршення стану здоров'я, заспокоїла своїх прихильників.

50-річна зірка розповіла, що вже вдома та почувається добре. Як виявилося, артистку помилково запідозрили в операції після її нещодавніх слів про наркоз. Вона пояснила, що насправді просто проходила планове обстеження, яке теж потребувало наркозу. Про це зірка фільму "БожеВільні" повідомила у Facebook.

Акторка зізналася, що попереднім дописом хотіла привернути увагу до важливості своєчасного медичного контролю, а не викликати тривогу. І подякувала усім небайдужим за теплі слова підтримки. Водночас Вітовська зазначила, що незабаром вже повертатиметься до роботи.

Ірма Вітовська / © facebook.com/irmcya

Ірма Вітовська / © facebook.com/irmcya

"Це було планове обстеження з наркозом. Я написала допис не стосовно свого контрольного обстеження, а з метою заохотити всіх проходити вчасно обстеження. Щоб не пропустити момент, коли може бути вже пізно. І дуже дякую вам всім за підтримку. Вже скоро вийду на роботу. Хвате, засиділася", — написала акторка.

