- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 78
- Час на прочитання
- 1 хв
Ірма Вітовська після госпіталізації спростувала здогадки про операцію та розповіла про самопочуття
Артистка потішила фанів радісною звісткою про поступове одужання.
Українська акторка Ірма Вітовська, яка нещодавно заявила про погіршення стану здоров'я, заспокоїла своїх прихильників.
50-річна зірка розповіла, що вже вдома та почувається добре. Як виявилося, артистку помилково запідозрили в операції після її нещодавніх слів про наркоз. Вона пояснила, що насправді просто проходила планове обстеження, яке теж потребувало наркозу. Про це зірка фільму "БожеВільні" повідомила у Facebook.
Акторка зізналася, що попереднім дописом хотіла привернути увагу до важливості своєчасного медичного контролю, а не викликати тривогу. І подякувала усім небайдужим за теплі слова підтримки. Водночас Вітовська зазначила, що незабаром вже повертатиметься до роботи.
"Це було планове обстеження з наркозом. Я написала допис не стосовно свого контрольного обстеження, а з метою заохотити всіх проходити вчасно обстеження. Щоб не пропустити момент, коли може бути вже пізно. І дуже дякую вам всім за підтримку. Вже скоро вийду на роботу. Хвате, засиділася", — написала акторка.
Нагадаємо, нещодавно співачка ZHANNET, вона ж Жанна Яременко, поділилася деталями важкої операції на голосових зв’язках, яку перенесла. Дівчина намагалася врятувати свій талант від лиха.