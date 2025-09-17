Ірма Вітовська прокоментувала вчинки скандального актора Темляка: "Це не той Костя, якого я знаю"

Ірма Вітовська та Костянтин Темляк

Українська акторка Ірма Вітовська прокоментувала недавні звинувачення колишньої дівчини Костянтина Темляка у домашньому насильстві.

Артистка зазначила, що знайома з Темляком лише з робочого боку і може говорити про нього виключно на основі власного досвіду. Ірма зауважила, що конфлікт варто професійно "розібрати".

"Я можу сказати лише хороші слова про цю людину. Я не застала періоду, в який відбувалися події. Я знаю Костю з позиції прекрасного партнера, який будує ролі", — пояснила Вітовська на YouTube-каналі LIGA Life.

Ірма Вітовська / © скриншот з відео

Акторка додала, що не знала про особисте життя Темляка та його проблеми з алкоголем і забороненими речовинами. Водночас вона зізналася, що була шокована, побачивши відео, на якому чоловік перебував у неадекватному стані.

"Я бачила відео. Це людина, яка дуже п’яна чи під речовинами чинить скотство — це не Костя, якого я знала", — підкреслила зірка.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Костянтин Темляк зробив гучну заяву на тлі обвинувачень у насильстві. Актор-військовий відмовився від премії "Золота дзиґа" після нещодавньої перемоги у номінації "Найкраща чоловіча роль".