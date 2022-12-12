Ірма Вітовська розповіла, як під час окупації російські військові пошкодили її будинок

Знаменитість також розчулила історією про те, чого забажав її син у його 11 день народження.

Українська акторка Ірма Вітовська розповіла, як її заміський будинок опинився під окупацією.

У програмі ЖВЛ знаменитість поділилася, що на початку повномасштабної війни разом з чоловіком та сином поїхала до Івано-Франківська. Родина акторки навіть речей особливо із собою не брала. Утім, Ірма хвилювалася через цінні спогади. Тож зірка просила друзів, аби ті відправили деякі речі.

"Малого золоті медалі, фотокартки, альбом зі школи, розстріляний "Кобзар", який нам з Попасної подарували друзі ще 2014 року, які там воювали. Це ми маємо зберегти для наступних поколінь. Ми придбали оригінали орденів, нагород, які в УПА. І це теж раритетні речі", - поділилася Ірма.

Ірма Вітовська / Фото: facebook.com/irmcya

Та з квартирою акторки в Києва все гаразд, а от заміський будинок Ірми опинився під окупацією. Російські військові значного його пошкодили, і Вітовська лише нещодавно закінчила ремонтувати дім.

"Викликали навіть саперів, щоб подивитися дільницю. Ми не знали, що там прилітало. Ми от зараз тільки закінчили роботи по ремонту. Бо осколки і шибки всі залишилися. Треба було все латати, латати дах", - поділилася акторка.

Чому Ірма Вітовська ледь не поплатилася кар'єрою за свою позицію і як війна зробила її сильнішою

Утім, найбільше Вітовська засмучена через сина, адже окупанти вкрали у нього дитинство. Ірма пригадала, що коли Орест 28 березня святкував 11-річчя, то навіть залишив святкові свічки, аби потім показувати своїм майбутнім дітям та розповідати про день народження під час війни.

"Ми порізали свічечки, бо не було оцих подарункових. Ми мали якісь недогризки і зробили свічечки на маленький тортик. Ці свічечки – я їх спакувала у серветку. Він сказав, що як виросте, то передасть своїм дітям на пам'ять, що він зустрічав свої 11 років, коли була війна. Це було для мене знаково", - поділилася Вітовська.

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