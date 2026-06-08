Ірма Вітовська здивувала заявою про вплив війни на людей: "Світ упав у середньовіччя"

Ірма Вітовська / © facebook.com/irmcya

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Українська акторка Ірма Вітовська поділилася своїм баченням того, що нині відбувається не лише в Україні, а й далеко за її межами, зокрема різко висловилася про війну, деградацію суспільства та те, чому людство, на її думку, ризикує втратити здобутки цивілізації.

Артистка каже, що на п’ятому році повномасштабної війни її найбільше дивує не лише масштаб руйнувань, а й зміна суспільних орієнтирів. Вона говорить про втому від складних рішень і повернення до спрощених пояснень. На її думку, людство дедалі легше відмовляється від раціональності на користь забобонів і маніпуляцій. Саме тому Вітовська проводить паралель не з епохою розвитку науки, а з найтемнішими проявами пізнього середньовіччя. Акторка згадує часи інквізиції, шарлатанства та масового страху перед знанням. І додає: сьогодні ці механізми знову стають впізнаваними.

«Дивує, з яким захватом світ упав у пізнє середньовіччя. Адже є раннє середньовіччя, є прекрасне високе середньовіччя, а є пізнє. І останнє занурило все суспільство —яке за високого середньовіччя досягло знань арифметики, гігієни, астрономії, ломбардів, банківської справи, людських прав тощо — у пізнє середньовіччя з викачуванням яйцями, шарлатанами, монополією церкви, інквізицією. Жахливий час антисанітарії й забобонів. Творець відступає й настає час руйнації. Руйнівник приходить дуже улесливо й дарує суспільству бездумного споживання багато обіцянок», — сказала Ірма Вітовська в інтерв’ю NV.

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Ірма Вітовська

Вітовська пояснює, що небезпеку бачить у суспільстві, яке звикає до комфорту і забуває ціну свободи. Коли пам’ять про боротьбу слабшає, каже акторка, з’являється спокуса повірити в «легкі відповіді». Саме в такі моменти, на її думку, руйнівні сили отримують найбільший простір для дії.

«І доки споживач, комфортно забувши про часи боротьби за свободу й людей з більш високих цивілізацій, не отямиться й не згадає, що десь у шафі є обладунки дідів, на жаль, руйнівник і далі нищитиме. Аж коли ті обладунки дістануть і всі зрозуміють, що час знову об’єднатися за свободу, за правду, за світлих людей і подолати цю темряву, тоді знову прийде час творця і творення. Знову настане епоха Відродження. І так до нових поколінь споживачів», — додала акторка.

Ірма Вітовська

Попри похмурі оцінки світових тенденцій, Вітовська говорить, що особисто рятується роботою. Знімальний майданчик і театр стали для неї способом втримати психічну рівновагу серед постійних тривог. Вона зізнається, що творчість допомагає не втрачати відчуття мети, коли новини щодня приносять звістки про загиблих дітей, втрати українських родин та виснажених військовополонених, які повертаються додому.

«Творення. Це моя і схованка, і реабілітація, і можливість не поїхати мозком від хвилювання за близьких, від інформації про вбитих дітей, чиїхось синів і батьків, від фото заморених наших полонених, котрі повертаються додому. Творення — це те, що дозволяє мені гребти. Є мета, і я до неї гребу», — ділиться Ірма.

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