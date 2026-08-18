Ірма Вітовська здивувала захопленнями 15-річного сина від відомого актора і де він хоче навчатися

Ірма Вітовська / © facebook.com/irmcya

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Українська акторка Ірма Вітовська здивувала захопленням 15-річного сина і заговорила про його навчання.

Артистка виховує підлітка Ореста. Знаменитість народила сина в шлюбі з актором Володимиром Кокотуновим. Хлопцеві 15 років, і зараз він навчається в школі. Незабаром Орест вступитиме до вишу. Ірма Вітовська на проєкті "Наодинці з Гламуром" говорить, що син поки ще не визначився, де саме хоче навчатися після школи, однак він захоплюється точними науками, тож саме в цьому напрямку й планує рухатися. Також акторка ділиться, що Орест хоче залишитися в Україні.

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«Ще два роки (вчитися у школі — прим. ред.). Ми в пошуках, будемо й українські виші розглядати. Річ у тім, що він займається точними науками, зовсім не гуманітарними. Будемо дивитися ще два роки, але він хоче жити в Україні. Дай Бог, щоб все вийшло», — говорить артистка Анні Севастьяновій.

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Ірма Вітовська / © facebook.com/irmcya

До речі, син Ірми Вітовської не лише захоплюється точними науками, а саме конкретними галузями — фізикою та астрофізикою. Акторка навіть згадала один показовий для неї момент. Одного разу син поїхав із нею на гастролі за кордон. Коли сімейство перебувало у Валенсії, то вирушило до музею техніки та точних наук. Синові артистки настільки все було цікаво, що він провів там шість годин. Тим часом сама ж Ірма Вітовська мужньо слідувала за Орестом, хоч і мріяла хоча б присісти та перепочити.

«Він цікавиться фізикою, цікавиться астрофізикою. Він цікавиться зовсім іншим, аніж мама. Я можу згадати одну історію. Ми були на гастролях, він їздив зі мною. Ми були у Валенсії, у нас був вільний день, ми пішли до музею техніки та науки. Він дуже великий, там багато залів, але там не було жодної лавки. Для мене це була катастрофа. Ми замість двох годин провели там майже шість. Я думала, що мої ноги відваляться, але я терпіла», — пригадує знаменитість.

Зазначимо, Ірма Вітовська народила сина Ореста 2011 року. Батько хлопчика — другий чоловік артистки, актор Володимир Кокотунов. Пара прожила в шлюбі від 1993-го до 2016 року. Зараз Ірма Вітовська заміжня втретє. Чоловіком знаменитості став бізнесмен Віталій Ванца.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Чому Вітовська підтримала російську акторку та зізналася, де хоче жити її син

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Нагадаємо, раніше Ірма Вітовська підтримала відому росіянку Олену Веліканову. Також артистка висловилась про її кар’єру в Україні з нуля.

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