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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
313
Час на прочитання
2 хв

Ірма Вітовська жорстко рознесла українців, які слухають пісні росіян: "Це неподобство і зневага"

Також артистка припустила, чому, попри війну, російська музика однаково популярна в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ірма Вітовська

Ірма Вітовська / © facebook.com/irmcya

Акторка Ірма Вітовська розкритикувала українців, які продовжують слухати пісні росіян.

Так, в Україні, попри війну з Росією, російська музика однаково потрапляє до топів прослуховувань. Ірма Вітовська каже, що це тому, що тривалий час країна-агресорка нав’язувала українцям свою культуру. Ця ситуація поступово змінювалася після 2014 року, а після 2022-го ще більше почали відмовлятися від російського. Втім, все ще лишаються ті, хто продовжує слухати пісні росіян. Вітовська неабияк цьому обурена, адже ракети, які РФ щодня запускає по Україні, мали б змусити замислитися над цим.

“Якщо не доходять ракети, отже, ще й з інтелектом погано. Ті, хто зрозуміли, що хочуть позбутися всього, що зв’язувало їх із країною-терористкою, вони якраз інтегруються в українськомовний простір. Навіть повільно, але вони вже не слухають це, для них це погано, неприємно”, — висловилася акторка в ефірі Radio UA Chicago.

Ірма Вітовська / © facebook.com/irmcya

Ірма Вітовська / © facebook.com/irmcya

Проте артистка припустила, чому ж деякі в Україні продовжують слухати пісні росіян. Ірма Вітовська переконана, що у таких людей не все гаразд з інтелектом. Також слухати російські пісні, на думку акторки, можуть “ждуни”, які чекають на “рускій мір”. Окрім того, досі є й ті, хто вважає. що “музика поза політикою”. Що ж стосується підлітків, які не відмовляються від пісень росіян, то Вітовська говорить, що з цим ситуація складніша. Акторка вважає, що це може бути і своєрідним протестом. Також знаменитість каже, що підлітки, на жаль, не надто заглиблені в соціальні та громадські процеси.

“Коли йде війна і гинуть діти, а хтось на сусідній вулиці вмикає Моргенштерна, то це неподобство і зневага. Людина, яка вмикає Моргенштерна, я впевнена, що вона тупа як мінімум, і це не так болісно, тому що вона вмикає від тупості. Або людина українофоб, яка реально ждун, яка поза цим процесом, поза болем і кров’ю. І ще одна людина, може, справді не ставить паралелі, щиро в це вірить, що культура поза політикою. Я сподіваюся, що більшість вчинків - це все ж від тупості. З підлітками складніше, бо вмикається і протестна історія. І вони не сильно заглиблені в соціальні, громадські процеси”, — висловилася акторка.

Ірма Вітовська / © facebook.com/irmcya

Ірма Вітовська / © facebook.com/irmcya

А тим часом росіяни не цураються красти українські пісні. У РФ на пропагандистському федеральному каналі заспівали хіт виконавця Влада Дарвіна “Три сестри” без жодного на те дозволу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
313
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