Ірочка з "Холостяка" розчарувалася у Цимбалюку і пригадала їхній останній діалог: "Це було грою"

Модель поділилася своїми емоціями, які виникли у момент її останнього дня на проєкті.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ірина Пономаренко

Ірина Пономаренко / © скриншот з відео

Учасниця 13-го сезону романтичного реаліті «Холостяк» Ірина Пономаренко, яка залишила проєкт буквально за крок до фіналу, відверто розповіла, що насправді відчувала після свого вильоту та якими є її стосунки з головним героєм шоу Тарасом Цимбалюком нині.

26-річна модель зізналася, що загалом спокійно сприйняла участь у проєкті, адже, за її словами, чудово усвідомлювала формат і правила гри. Водночас саме фінальний для неї епізод залишив неоднозначний післясмак і навіть розчарування. В інтерв’ю Славі Дьоміну Ірина поділилася, що у момент, коли Тарас повідомив про своє рішення не продовжувати з нею стосунки, вона відчула дивну нещирість.

«Тарас мене проводжає — і я розумію: напевно, це було грою з його боку. Найголовніше — з мого боку це все було по-справжньому. Я інакше відчувала. Здавалося, що відчувала його реальні емоції. Усе добре. Це був період мого життя, у який ми конкретно поставили крапку, бо він мене не обрав. До побачення», — поділилася колишня учасниця.

Ірина Пономаренко / © скриншот з відео

Ірина Пономаренко / © скриншот з відео

За словами Пономаренко, це було радше інтуїтивне відчуття, яке важко пояснити словами, але воно чітко дало зрозуміти — щось між ними було не так, як вона уявляла. Попри це, Ірина наголошує: вона не шкодує ні про свою поведінку на шоу, ні про історію з Цимбалюком. Модель переконана, що з її боку все було максимально щиро.

Водночас після завершення проєкту їхнє спілкування фактично зійшло нанівець: «Він мені писав (після проєкту — прим. ред.) і запитував як справи та про спільний допис. На постшоу у мене боліла голова, а він сказав „принесіть Ірі таблетку“. І все. Круто, що я пішла третя. Я рада, що сталося все саме так. Мені круто, що я пішла третьою. Я справді рада, що все сталося саме так», — підсумувала Ірина.

Нагадаємо, нещодавно переможниця "Холостяка" звинуватила Цимбалюка в брехні і видала, як до їхнього розриву причетна його колишня.

