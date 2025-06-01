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Ірина Білик через 30 років перевипустила хіт "Так просто" та приголомшила новим звучанням
Артистка надала легендарній композиції нове диханням завдяки сучасному аранжуванню.
Українська співачка Ірина Білик перевипустила легендарний хіт "Так просто" та просто приголомшила його новим звучанням.
Загалом, виконавиця зовсім нещодавно завершила свій всеукраїнський тур, присвячений її 55-річчю, але на цьому сюрпризи від зірки не закінчились. Першого дня літа співачка презентувала хіт "Так просто" в новому танцювальному аранжуванні.
Пісня народилася 30 років тому, але й досі залишається в плейлистах шанувальників Ірини Білик, адже її сенси поза часом — близькі та зрозумілі кожному. А в оновленому звучанні цей легендарний трек запалить не лише серця, а й танцполи.
"Мені дуже приємно, що пісні, які я писала багато років тому, сьогодні є такими ж модними, сучасними й актуальними. Дякую всім моїм прихильникам за любов протягом цих 30 років. А саме стільки минуло відтоді, як я випустила пісню "Так просто" і поїхала в тур з однойменною назвою. Я вас всіх дуже люблю", — поділилася Ірина Білик.
Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Трінчер потішила новинкою. Артистка випустила ліричну пісню, яка отримала назву "Подруга моя".