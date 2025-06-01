Ірина Білик через 30 років перевипустила хіт "Так просто" та приголомшила новим звучанням

Ірина Білик / © пресслужба Ірини Білик

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Українська співачка Ірина Білик перевипустила легендарний хіт "Так просто" та просто приголомшила його новим звучанням.

Загалом, виконавиця зовсім нещодавно завершила свій всеукраїнський тур, присвячений її 55-річчю, але на цьому сюрпризи від зірки не закінчились. Першого дня літа співачка презентувала хіт "Так просто" в новому танцювальному аранжуванні.

Пісня народилася 30 років тому, але й досі залишається в плейлистах шанувальників Ірини Білик, адже її сенси поза часом — близькі та зрозумілі кожному. А в оновленому звучанні цей легендарний трек запалить не лише серця, а й танцполи.

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"Мені дуже приємно, що пісні, які я писала багато років тому, сьогодні є такими ж модними, сучасними й актуальними. Дякую всім моїм прихильникам за любов протягом цих 30 років. А саме стільки минуло відтоді, як я випустила пісню "Так просто" і поїхала в тур з однойменною назвою. Я вас всіх дуже люблю", — поділилася Ірина Білик.

Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Трінчер потішила новинкою. Артистка випустила ліричну пісню, яка отримала назву "Подруга моя".