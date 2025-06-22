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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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821
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Ірина Білик дала пораду Сердючці після її виступу з російськомовними хітами у Києві: "Це дуже важко"

Артистка поділилася, як би вчинила на місці музиканта.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ірина Білик, Вєрка Сердючка

Ірина Білик, Вєрка Сердючка

Українська співачка Ірина Білик публічно висловилася щодо скандального виступу Вєрки Сердючки у Києві, який викликав хвилю критики через використання російської мови на сцені.

У коментарі для Новини.LIVE співачка розповіла, що Андрій Данилко, який і виступає в образі Сердючки, є її другом, тому вона утрималася від серйозної критики. Але при цьому порадила йому спокійно сприйняти хейт і спробувати перекласти українською частину свого репертуару.

"Я просто хочу побажати Андрію, він мій друг. Дійсно, не треба, скажімо, впадати в агресію, там, воювати навіть з тими, хто воює з тобою. Просто спробувати перекласти одну пісню, і воно далі піде. Я кажу це, бо знаю на своєму прикладі. І це буде круто", — зазначила артистка.

Андрій Данилко / © Фото з власного архіву

Андрій Данилко / © Фото з власного архіву

Білик також поділилася особистим досвідом переходу на україномовний репертуар. За її словами, це було емоційно непросто, але результат перевершив очікування.

"Мені було важко перекладати пісні, у мене депресія була, що мені треба це по-новому виконувати, це дуже важко, до речі. Якщо ти 20 років співав "Мы будем вместе, я знаю", а зараз — "Ми будем разом, я знаю". Але мені знову подобаються ці слова. Я вже відчула цей кайф, що люди мене підтримують, всі встають і зал співає", — поділилася співачка.

Нагадаємо, 13 червня у Києві відбувся концерт Вєрки Сердючки. На сцені артистка виконала декілька російськомовних хітів, що викликало резонанс в Мережі. Згодом Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що звернеться до поліції для відповідного реагування на порушення закону. Тим часом у команді Вєрки Сердючки наголосили, що закону порушено не було, а суржик є невіддільною частиною образу.

 

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